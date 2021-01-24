انهيار جزء من منزل في المدينة القديمة في الدارالبيضاء.. مواطنة: أنا أم لسبعة أطفال وليس لدينا مكان آخر يأوينا – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

عاشت امرأة رفقة أبنائها، ليلة أمس السبت، في مدينة الدارالبيضاء رعبا حقيقا، بعد انهيار جزء من منزلها، الكائن في المدينة القدينة.

وأوضحت المرأة، في حديثها مع “اليوم24″، أنها أضحت في وضعية تشرد، رفقة أبنائها السبعة، مبرزة أنها مرعوبة، لأنها لا تجد مكانا آخر يأويهم.

ولفت المرأة المذكورة الانتباه إلى أنها أخبرت السلطات عن وضعية منزلها الآيل للسقوط، قبل أيام، كما تم تنقيلهاإلى منزل آخر مجاور لمنزلها، وهو أيضا آيل للسقوط.

يذكر أن مدينة الدارالبيضاء تعيش على وقع انهيارات لمباني آيلة للسقوط بعد التساقطات المطرية الأخيرة، إذ شرعت السلطات العمومية، خلال الأيام الجارية، في هدم بعض المنازل الآيلة للسقوط، بعد إفراغها من قاطنيها.

وأمام الوضع المذكور، يطالب قاطنو المنازل الآيلة للسقوط الجهات المسؤولة بتعويضهم بسكن لائق، لاسيما أن أغلبهم يعيش وضعا اجتماعيا هشا إلى جانب أنهم وجدوا أنفسهم في وضعية تشرد.

