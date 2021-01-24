مستشار الأمن القومي الأمريكي: إدارة بايدن ستبنى على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب

جدة - عبدالحي حسين - يراهن عدد من الأطراف على التراجع الأمريكي عن اتفاقيات التطبيع، بينما تتجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نحو التشبث بها.

وفي هذا السياق، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن واشنطن ستعمل مع إسرائيل على المسائل الأمنية الإقليمية.

وقال سوليفان، في بيان، عقب محادثة مع نظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعمل بشكل وثيق مع إسرائيل على القضايا الأمنية، وبناء اتفاقات تطبيع إقليمية.

وأضاف البيان نفسه: “لقد ناقشوا إمكانية تعزيز الشراكة، خلال الأشهر المقبلة، عبر البناء على نجاح اتفاقات التطبيع مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب”.

وبحسب البيان ذاته، فإن سوليفان دعا إلى البدء في حوار استراتيجي بين واشنطن، وتل أبيب، خلال الفترة المقبلة.