خطوة جديدة في مسار التطبيع.. مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة جديدة بعد أشهر من توقيع اتفاقية التطبيع مع اسرائيل، تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة نحو افتتاح سفارة لها في تل أبيب.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الوزراء الإماراتي، قبل قليل من بعد ظهر اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بدولة إسرائيل.

وتعد الإمارات أول دولة عربية تتخذ خطوة التطبيع، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترانب عن الاتفاق التاريخي المفاجئ في 13 غشت الماضي.

ومن ضمن بنود الاتفاق الذي وقعته الامارات والبحرين مع اسرائيل بوساطة أمريكية، بند ينص على أنه “يتبادل الطرفان سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة، ويقيمون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها”.