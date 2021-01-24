مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على رفع مستوى العلاقات مع المغرب

جدة - عبدالحي حسين - تتجه اسرائيل نحو افتتاح مكتب اتصالها في العاصمة الرباط، بعد أيام، عقب موافقة مجلس الوزراء على رفع مستوى علاقاته مع المغرب.

ونقلت وكالة رويترز قبل قليل، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اتفاق لرفع مستوى العلاقات مع المغرب، حيث سيطرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه.

وكان المغرب قد وقع مع اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر الماضي، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب الوفدان الأمريكي والإسرائيلي برئاسة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات، لإقامة علاقات دبلوماسية وكاملة بين المغرب وإسرائيل.

وفي مجمله تضمن الإعلان الثلاثي ثلاثة محاور أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاّق ومواصلة العمل في مجال التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهمّ الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.