دخول الحافلات الجديدة الخدمة في الدارالبيضاء في فبراير المقبل

جدة - عبدالحي حسين - تعهد رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، سعيد رفيق، بأن تبدأ شركة “ألزا”، الفاعل في مجال النقل الحضري في الدارالبيضاء، في تشغيل أسطولها من الحافلات الجديدة “في موعد أقصاه نهاية فبراير المقبل”.

وقال رفيق، رئيس الجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نعمل على ضمان تشغيل الحافلات الجديدة بحلول نهاية فبراير المقبل على أبعد تقدير، إن لم يكن قبل ذلك، إن كان ممكنا”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية تجديد الحظيرة ستبدأ بـ400 حافلة ( 700 على المدى الطويل)، علما أن تغطية الشبكة ستنتقل من 47 إلى 57 خطا على مستوى 18 جماعة، التي تدخل في نطاق مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”.

وبموجب عقد تدبير مفوض، موقع في أكتوبر 2019، بدأت “ألزا”، التي توجد، فعليا، في عدة مدن مغربية، في أبريل الماضي، في نشر أسطول مؤقت من الحافلات المستعملة، والسحب الكلي للحافلات القديمة، التي كانت في حالة يرثى لها.

وينص العقد، الذي يمتد إلى 10 سنوات، على دخول أسطول دائم، مكون من 700 حافلة جديدة للخدمة عام 2021، بتمويل مشترك من الطرفين.