خسائر كورونا.. جزارو جهة الدارالبيضاء يشتكون

جدة - عبدالحي حسين - أرخت أزمة كوفيد-19 بظلالها على قطاع الجزارين في جهة الدارالبيضاء-سطات؛ حيث عبر عدد من الجزارين عن استيائهم من توقيت الإغلاق، الذي تفرضه السلطات، منذ أشهر، في الساعة الثامنة مساء، على خلفية التدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وأوضح بعض الجزارين، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″، أنهم لم يسلموا من الأزمة، التي تسببها تداعيات فيروس كورونا، مطالبين السلطات بالتراجع عن قرار الإغلاق.

وفي هذا السياق، كشف يوسف الولجة، نائب رئيس الاتحاد العام للجزارين في جهة الدارالبيضاء الكبرى، في حديثه مع “اليوم24″، أن القطاع يتعامل بشكل كبير مع قطاع المطعمة، الذي تفرض عليه السلطات الإغلاق في الساعة الثامنة مساءً، بسبب الإجراءات الاحترازية، وبالتالي، أثر هذا الوضع سلبا في الحركة الاقتصادية على الجزارين في جهة الدارالبيضاء-سطات.

وأضاف المتحدث نفسه، أيضا، أن قبل زمن كورونا، كان المواطن يقصد الجزارين قصد تناول وجبة العشاء ليلا، وبالتالي كان يساهم في رواج هذا القطاع بطريقة، أو بأخرى.

وأوضح يوسف الولجة أن العاملين في قطاع الجزارين يتكبدون خسائر مهمة، بسبب تداعيات كورونا، وعلى الجهات المعنية الالتفات إلى معاناتهم.