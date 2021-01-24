شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار تدمر منازل وتشرد قرابة 7 آلاف في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت رياح عاتية وأمطار غزيرة آلاف المباني وأتلفت محاصيل وشردت نحو سبعة آلاف شخص في موزمبيق مطلع الأسبوع.

وجاء في أول تقرير رسمي مفصل عن الكارثة.

اجتاح الإعصار المداري إلويز إقليم سوفالا الساحلي في موزامبيق صباح أمس السبت قبل أن تتراجع شدته ويتحرك برا مسببا هطول المطر على زيمبابوي وإسواتيني (سوازيلاند سابقا) وجمهورية جنوب أفريقيا.

وقالت السلطات في البداية إن الإعصار ألحق أضرارا طفيفة بمدينة بيرا الساحلية في موزامبيق، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الضرر في باقي المنطقة.

واليوم الأحد، قال معهد موزمبيق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها إن التحريات أظهرت أن إلويز أدى إلى إصابة 12 شخصا وتشريد 6859. وتعرضت منطقة بوزي في الإقليم لأضرار كبيرة واجتاحتها رياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

وقالت مارسيا بينيسيلا مديرة المشاريع في منظمة (أكشن إيد موزامبيق) متحدثة من بيرا "تحتاج الأسر بصورة عاجلة لإمدادات أساسية مثل الطعام والماء والأغطية والمأوى".

وأضافت "مع مياه الفيضان المرتفعة وسقوط خطوط الكهرباء في بوزي، سيكون التحدي الآن هو الوصول لمن هم في أمس الحاجة للعون".

وقال معهد موزمبيق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها إن الإعصار أتلف محاصيل مزروعة على أكثر من 33 ألف فدان ودمر تسعة مدارس وألحق الضرر بأحد عشر مستشفى. وأضاف أنه دمر 1069 منزلا بالكامل ودمر 3343 منزلا آخر جزئيا وأغرق 1500 منزل.