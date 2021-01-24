شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا: 98.8 مليون إصابة و2.12 مليون وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم 98 مليونا و834 ألفا و970 حالة ، وذلك حتى الساعة 1336 بالتوقيت العالمى الموحد / يو تى سى / اليوم الأحد الموافق 24 يناير ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليونى و 122 ألفا و534 حالة .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم ، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.