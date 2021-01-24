شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن استعدادها للحوار مع واشنطن.. بشرط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأحد إن روسيا تتوقع أن تتمكن هي وواشنطن من إقامة حوار فيما بينهما، ولفت إلى أنه إذا ما كانت الإدارة الأمريكية الجديدة مستعدة فمن المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ خطوة مماثلة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف القول إن روسيا لطالما دعت لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة.

وقال :"إننا بالتأكيد نتوقع أننا سنكون قادرين على إقامة حوار"، مضيفا أن الحوار دائما ما يوفر فرصة للتوصل إلى "أصغر المجالات التي تتلاقى فيها علاقاتنا ... وإذا ما كانت الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لهذا النهج، فإن رئيسنا بلا شك سوف يتجاوب مع ذلك".

وقال بيسكوف في الوقت نفسه إن روسيا أظهرت مرونة في العلاقات مع الولايات المتحدة لكنها لا تستطيع الاستمرار في ذلك إلى ما لا نهاية، مضيفا أن بلاده ليست مستعدة لتحمل السلوك الفظ والإملاءات.