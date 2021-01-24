أمير الكويت يعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء

19 يناير , 2021 قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء "يُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيسا للوزراء للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 كانون الثاني/يناير رسميا باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.

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