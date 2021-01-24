انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبو دشير------------7
أبو غريب ----------6
البياع--------------7
التاجي-------------2
الحرية-------------9
الدورة-------------13
الرحمانية-----------1
السيدية------------7
الشعلة-------------5
الطارمية------------4
العامرية-------------1
العطيفية------------1
العلاوي-------------2
الغزالية-------------2
القادسية------------4
الكاظمية-----------3
اللطيفية------------3
المحمودية---------11
المنصور------------2
اليرموك------------4
اليوسفية -----------1
حي الجامعة--------11
حي الجهاد---------3
حي العامل---------2
شارع حيفا---------2
أبو غريب ----------6
البياع--------------7
التاجي-------------2
الحرية-------------9
الدورة-------------13
الرحمانية-----------1
السيدية------------7
الشعلة-------------5
الطارمية------------4
العامرية-------------1
العطيفية------------1
العلاوي-------------2
الغزالية-------------2
القادسية------------4
الكاظمية-----------3
اللطيفية------------3
المحمودية---------11
المنصور------------2
اليرموك------------4
اليوسفية -----------1
حي الجامعة--------11
حي الجهاد---------3
حي العامل---------2
شارع حيفا---------2
الشفاء: 191.. الوفيات: 1