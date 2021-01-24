انت الان تتابع خبر صندوق الإسكان يعلن عن اجراءات جديدة بشأن القروض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان، الاحد، عن اجراءات جديدة بشأن القروض منها منح الموظفين الموطنة رواتبهم قرض من دون كفيل.

