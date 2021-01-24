انت الان تتابع خبر صندوق الإسكان يعلن عن اجراءات جديدة بشأن القروض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان، الاحد، عن اجراءات جديدة بشأن القروض منها منح الموظفين الموطنة رواتبهم قرض من دون كفيل.
وقال صندوق الإسكان بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "المباشرة بمنح قرض الـ75 مليوناً للمواطنين خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف أنه سيتم "منح الموظفين الموطنة رواتبهم قرض الإسكان من دون كفيل"، كاشفاً عن "معالجات للمقترضين قبل قرار مجلس الوزراء بشأن الفائدة ومدة التسديد".