ارتفاع قتلى هجومين على معسكر للجيش المالي إلى 6 جنود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المالي، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الهجومين الإرهابيين على معسكر للجيش إلى 6 جنود وإصابة 18 آخرين.

ومنذ أكثر من أسبوع، أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد جنودها في انفجار أثناء مرور قافلة شمال مالي ليصبح الخامس على التوالي خلال 3 أيام.



والأربعاء قبل الماضي، اصطدمت قافلة تابعة للأمم المتحدة بين دوينتزا وسط وتمبكتو شمال غرب البلاد بعبوة أو عبوات ناسفة قبل أن تستهدف بإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل 4 من جنود قوة ساحل العاج المشاركة في قوات حفظ السلام.

ولم تتضح بعد هوية المهاجمين.

وتتمركز جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي. وتسيطر هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.

ومنذ مطلع العام يخوض جنود ماليون وفرنسيون عملية مشتركة في وسط البلاد للقضاء على البؤر الإرهابية.

