فكي يطمح لولاية ثانية برئاسة المفوضية الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن رغبته في الترشح لدورة ثانية لرئاسة المفوضية الأفريقية.

وقال فكي إنه سيقدم تقييماً شاملاً إلى القمة الأفريقية حول أداء المفوضية المقرر عقدها في 6 و7 فبراير/شباط 2021.

وأوضح، في بيان له اليوم الأحد، أن له رؤية وخطة للفترة الثانية التي تبدأ العام الحالي، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة لرؤيته تأخذ في الاعتبار الإنجازات السابقة وطرح الأولويات القادمة.

والأربعاء الماضي، انطلقت أولى أعمال القمة الأفريقية في نسختها الـ34، باجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة، والتي استمرت يومين افتراضيا، بحسب توجيهات مفوضية الاتحاد الأفريقي، بسبب جائحة كورونا.

وضمن أجندتها ناقشت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي، في مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات للدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في الفترة من 3 لـ4 فبراير/شباط، افتراضيا، فضلا عن النظر في جدول أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها 6-7 فبراير ، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد" .

ومن المقرر أن يشهد الاتحاد الأفريقي في قمته المقبلة، انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديدة، والتي ستشمل رئاسة مفوضية الاتحاد ونائبه وست مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة.

ولا يزال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

أما منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتنافس عليه 8 مرشحين من 7 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا التي تقدمت بمرشحين، وجيبوتي والصومال وأوغندا وروندا وغانا وجامبيا.





كان موسى فكي (62) عاما قد انتخب خلال القمة الأفريقية الـ28، في يناير 2017 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيساً لمفوضية الاتحاد.

وفكي تشادي الجنسية وهو رجل قانون تولى عدة مسؤوليات في بلاده بينها رئيس للوزراء في الفترة ما بين 2003 و2005 ثم وزيرا للخارجية في العام 2008 .

ودرس موسى فكي العلوم القانونية، وتخرج في فرنسا حيث حصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة باريس.

وفي الـ30 من يناير 2017 انتخب فكي لشغل منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو أعلى منصب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي خلال الدورة 28 للاتحاد التي عقدت بأديس أبابا.

وتنتقل رئاسة الدورة الحالية من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، إلى رئيس الكنغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، في مراسم الجلسة الافتتاحية للقمة.

ورئاسة الاتحاد الأفريقي هي رئاسة دورية للأقاليم الجغرافية الخمسة التي يتكون منها الاتحاد (شمال، وجنوب، وشرق، وغرب، ووسط القارة).