القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأحد، تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الإمارات للسياحة.

وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، اعتمد المجلس قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، وبما يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الإمارات على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.



وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية.. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".

مجلس الإمارات للسياحة

كما اعتمد المجلس تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز ملف السياحة في الإمارات ووضع استراتيجية سياحية تتلاءم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل لجهود كافة الهيئات والدوائر المحلية.

وسيتولى المجلس ضمن مهامه اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي ومراجعة خطط التنمية السياحية على مستوى الدولة، ودعم نمو قطاع الصناعات السياحية ودعم جذب الاستثمارات السياحية للدولة، واقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع وجذب المواهب والقدرات، والتنسيق لبناء قاعدة بيانات سياحية متكاملة على المستوى الوطني بالإضافة إلى التنسيق لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة وتوفير آليات الدعم والتمويل الملائمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة.. الهدف هو التنسيق.. والتسويق.. ودعم مشاريع السياحة الوطنية.. حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد.. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في كافة إمارات الدولة".

ويضم المجلس في عضويته كلا من دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار.