شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ألفت المزلاوى تطالب بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين، لاسيما وأن مهنة الزراعة أوشكت على الانقراض على حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التى يواجهها المزارعين والفلاحين والتى من بينها أيضًا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة.

فى المقابل أشادت المزلاوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأحد، والتى شهدت إلقاء وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع، والذى يستهدف حل جزء كبير من مشاكل نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها.

وتساءلت البرلمانية، فى كلمتها عن خطة الحكومة فى ظل تنامى العجز المائي.

يشار إلى أن وزير الرى والموارد المائية، طالب، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، بدعم الوزارة فى مواجهة التحديات التى تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية فى مواجهة كثير من التحديات التى تواجه الوزارة، ولم يتسن للمجلس فى فصله التشريعى الثانى من إقراره، ونرجو من المجلس الحالى مناقشته.