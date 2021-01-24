شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة "النواب" لوزير الرى: معندناش أى معلومات عن تجربة القمح المبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سؤالا للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "هل هناك آلية لتطهير الترع؟"، مطالبا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة لأنها مشكلة مزمنة، بحسب وصفه.

وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن تجربة القمح المبرد ليس لدينا أى معلومات عن مدى نجاحها، مطالبا بتغطية المصارف داخل الكتل السكنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى شهدت تعقيب النواب على بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار النائب أحمد البعلى، إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالإسماعيلية، وتابع: "الفلاح ليس لديه حل إلا زراعة الأرز.. وبعد أن يزرعه يتعرض إلى توقيع غرامة".