شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات محصول القصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيد القصير وزير الزراعة عن اتخاذ بعض الحلول والمقترحات للمساهمة في علاج جانب كبير من مشكلة الاسمدة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح فى كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى إقتراح ربط المقررات السمادية بالمساحة المحصولية دون الإنتظار لحين إنتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة.

جاء ذلك خلال القاء الوزير بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، وأكد وزير الزراعة اتاحة الأسمدة والمقررات فى توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على إستلام الحصة طول العام خاصة الفترات التى يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات، مشيرا إلى أنه تم تقديم دعم لمزارعي قصب السكر من خلال تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات القصب الحشرية والمرضية مجاناً لكل مساحة القصب البالغة 320 ألف فدان وتكاليف تجهيز وتحسين التربة لمساحات الغرس (11-13 ألف فدان سنوياً) بدعم يصل من 50 - 70% من التكلفة والباقي من شركات السكر لافتا الى ان الوزارة تدعم (بالاشتراك مع شركات السكر) التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة (جيزة 3 وجيزة 4 وس9 المحسن) بقيمة 5000 جنيه للفدان تشجيعاً للتوسع فى زراعة الأصناف المحسنة.

وأشار القصير، إلى تبني الوزارة حالياً خطة لتطوير زراعة وتحسين إنتاج قصب السكر من خلال ادخال نظام الزراعة بالشتل مع تطوير نظم الري، وكشف أن الوزراة تعمل على توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية المنتجة من خلال وزارة الزراعة أو من خلال شركات التقاوي التى تشرف الوزارة لافتا إلى أنه بلغت نسب التغطية بالتقاوى المعتمدة بالنسبة للقمح 1.4 مليون و للذرة 2.7 مليون فدان.