شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى : 900 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية للمياه بمشاركة 9 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمدعبد العاطى ، وزير الرى، إن تكلفة الخطة القومية للمياه تبلغ 900 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الخطة يشارك فى تنفيذها 9 وزارات بجانب وزارة الرى، متوقعا أن يتضاعف رقم تكلفة الخطة.

وأضاف عبد العاطى ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حنفى جبالى ، أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية، :"صرفنا 100 مليار جنيه لإدارة منظومة المياه وهو ما انعكس على عدد الشكاوى عن مشاكل نقص المياه العام الماضى"، لافتا إلى إنها كانت الأقل خلال 20 عاما" ، مشيرا الى أنه

"تم إطلاق مشروع التحول من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث وفق برنامج زمنى"، لافتا إلى انتاجية الفدان زادت من 25 الى 30% وقل استهلاك المياه بنسبة 70%".