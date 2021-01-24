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وزير الرى أمام مجلس النواب: لو عايزين نلغى غرامات الأرز طلعوا قانون بكدا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إنه لا يستطيع رفع  غرامات الأرزعن المخالفين، قائلا فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "غرامات الأرز على المزارعين المخالفين لكن المزارعين الملتزمين لا توقع عليهم غرامات". 

 

وتابع وزير الرى مخاطبا النواب، "لو عايزين نلغى الغرامات على المخالفين فى زراعات الأرز.. طلعوا قانون وأنا انفذه،  لكن لا استطيع أن إصدار قرار مخالف للقانون". 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتى تشهد إلقاء وزير الرى بيان حول تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة وتعقيب النواب عليه. 

 

وزير الرى أمام مجلس النواب
وزير الرى أمام مجلس النواب

 

وزير الرى بالجلسة العامة
وزير الرى بالجلسة العامة

 

وزير الرى والموارد المائية
وزير الرى والموارد المائية

 

وزير الرى
وزير الرى
الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب

 

الجلسة العامة
الجلسة العامة

 

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

 

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

 

حنفى جبالى يترأس الجلسة العامة
حنفى جبالى يترأس الجلسة العامة

 

قاعة الجلسة العامة
قاعة الجلسة العامة

 

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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