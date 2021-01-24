شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يؤكد عدم صحة صدور قرار بإنشاء محال على شاطىء النيل بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى والموارد المائية، عدم صحة ما يتردد بشأن صدور قرار بشأن إنشاء محال على شاطئ نهر النيل، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد والتي شهدت استعراض وزير الري والموارد المائية بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020 ، وأعلن الوزير، عن تشكيل لجنة تفتيش من أجل معاينة الموقع والتنسيق مع محافظ الدقهلية، لبحث الأمر.

وكان النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة المنصورة، قد وجه انتقادات حول إنشاء عدد من المحال على شاطئ النيل بموافقة المحافظ وبدون صدور أى تراخيص، مشيرا إلى أن تلك الإنشاءات تحجب رؤية النيل أمام المواطنين.

يشار إلي أن وزير الري والموارد المائية، طالب ، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، لافتاً إلي أن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.

ويهدف مشروع القانون الجديد لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.