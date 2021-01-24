شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الموارد المائية بدعم نظام الرى بالتنقيط ماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي مطالب نيابية حول الدعم المباشر لنظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، فضلا عن التساولات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع.

بداية، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه برغم المساعي لتغيير نظام الري بالاعتماد علي النظم الحديثه لكنها لم تؤتِ بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض علي المدرسة القديمة في الري، فماهي خطط تغيير الثقافه العامة في هذا الصدد حتي تلاقي النظم الجديدة قبول شعبي.

وتساءل عبد العزيز، عن خطة الحكومة لاحداث توازن ما بين زراعة المحاصيل شرهة المياه، والمحافظة علي المياه وعما اذا كانت الأفضلية باستيرادها أم الاستمرار في زراعتها لاسيما وأنها محاصيل استراتيجية.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقي عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية في مصر وإضافة قدرات مائية لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصر.

وشدد بدراوي، علي ضرورة أن تتولي الدولة بنفسها زمام ملف الري بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده علي أهمية دعم الفلاح بقوله : الوزارت بتعاقب الفلاح مش بتساعده.

فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقي لاسيما وأن الفلاح حاله لا يخفي عن أحد علي حد قوله.

وفي السياق ذاته، دعا البرلماني، إلي ردم إحدى الترع في ساقلته والتي وصفها بـ"ترعة الموت" لاسيما وأنها تشهد عدد من الحوادث.

بدوره أشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلي اسناد مهمة الاشراف الفني والهندسي للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.