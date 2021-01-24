شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس زراعة النواب لوزير الري خلال الجلسة العامة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سؤالا لوزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، حول الأراضى التى تبيعها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بدون مقرر مائى لها، مشيرا إلى أن هناك مساحات تم بيعها بالفيوم والمنيا بدون مقرر مائى لها، ما اضطر المواطنين للحصول على مياه النيل بالمخالفة، لاسيما وانه لا توجد مياه جوفية لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت تعقيب النواب على بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.

وشدد الحصرى، على ضرورة دراسة الأمر، متسائلا: "ازاى الحكومة تبيع أراضى بدون مياه".

وتطرق الحصرى، إلى موضوع آخر بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، قائلا: "للأسف يتم إلقاء القمامة بها، والهدف هو حماية المواطنين ونريد الحفاظ عليها من القمامة، وبالتالى أرى ان تغطيتها هو الحل الأفضل".

ومن جانبه، عقب وزير الرى: "بالنسبة للتغطيات فلا يقوم بتنفيذها إلا إذا كان مضطرا"، مشيرا إلى أن المواطنين يتهاونون فى رمى القمامة بها، وأن حال تغطيتها سيكون بها قمامة ممكن أن تسد المجارى المائية.

وحول أزمة الأراضى التى بدون مقرر مائى، أوضح الوزير، ان هناك لجنة مشتركة لتقنين الأراضى ومقرراتها المائية، سيتم بحث الأمر بها.