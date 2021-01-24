شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يفتتح مقرات لمكاتب خدمة المواطنين بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مكتب "خدمة المواطنين" الذي أسسه النائب محمد تيسير مطر، عضو البرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب إرادة جيل، عمله اليوم بمقريه فى دار السلام وجاردن سيتى بمحافظة القاهرة.

وبحسب بيان عن النائب محمد تيسير مطر، يقوم المكتب باستقبال الشكاوى من سكان قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والعمل على حلها في أسرع وقت.



مكتب النائب محمد تيسير مطر لخدمة المواطنين

ويستقبل مكتب النائب محمد تيسير مطر المواطنين من خلال جهاز إداري مدرب، يقوم باستقبال المشاكل وتصنيفها وبحثها وحلها والمتابعة مع أصحابها في خلال فترة أسبوع عمل من تقديم الشكوي، كما يعمل المكتب أيضًا على جمع الشكاوى المتكررة لمحاولة علاج أسبابها من الجذور وتوصيلها للجهات المسؤولة بأسرع وقت، وملحق بالمكتب أرقام هواتف تليفونية يمكن تقديم الشكاوى من خلالها كما يلي:

- خط أرضي: 27174040(02)

-هــاتـــــــف: 01033361685

كما يمكن أيضًا تقديم الشكاوى والطلبات إلكترونيًا عن طريق الاستمارة الموجودة في الرابط التالي:

https://forms.gle/NCmtCyco2zH62v658

وأعلن مطر عن مواعيد عمل المكتب بمقريه في جاردن سيتي ودار السلام، لتكون يوميًا من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً عدا الجمعة، على أن يتم استقبال الشكاوى هاتفيًا على الأرقام الموضحة في نفس المواعيد

عنوان دار السلام: ٦٠ شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

عنوان جاردن سيتي: ١٤ شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة