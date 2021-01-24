شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى أمام النواب: حوافز إيجابية لتشجيع الفلاحين بالاتجاه للرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، عن برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة وذلك من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليلة، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيرة، إلي جانب حملات التوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد والتي شهدت استعراض وزير الري والموارد المائية بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.

وأضاف عبد العاطي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

وأكد محمد عبد العاطي، أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، لافتاً بقوله : بلف في المحافظات.

وقال عبد العاطي، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.

ويهدف مشروع القانون الجديد لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.