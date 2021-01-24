شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تنظم حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ11 نقابة فرعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، اليوم الأحد، لنقابات شمال وجنوب الدقهلية والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

ترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور حسين الجمال، وعبد المجيد هارون، ومحمد الكسار من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأقيمت الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم، بينما المجموعة الثانية بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف.

وكانت إدارة السجلات بنقابة المحامين قد شددت على المحامين الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.