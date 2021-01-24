شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة أمام مجلس النواب:قطاع الزراعة حقق نمو 4% خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة، إن جائحة كورونا أثرت على كل القطاعات، لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها، مشيرا الى أن قطاع الزراعة في مصر تمكن من الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، مشيرا الى أنه تولى وزارة الزراعة منذ 22-12-2019 وهو من أصعب الأعوام نتيجة جائحة كورونا ، لافتا الى أنه وضع أمامه منذ أول يوم عمل مجموعة من الأهداف والرؤى للإرتقاء بهذا القطاع وتغيير الصورة الذهنيه عنه ، معتمداً على مجموعة من الثوابت في المقام الأول تكليفات الرئيس وأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (رؤية مصر20/"30