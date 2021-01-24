شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري أمام النواب: ما يتردد حول حصول مصر على نصيب الأسد من المياه غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية، أن ما يتردد في الخارج عن أن مصر تأخذ نصيب الأسد من المياه، وأن هناك هدرا للمياه في مصر غير صحيح.

وقال خلال لجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، إن هذا الحديث نقوم بالرد عليه وغيرنا لغة الرد والخطاب في الوزارة والمراكز البحثية في الجامعات، فأثيوبيا لديها بحيرة تانان وبحيرة فيكتوريا التي تقدم لها 3050 مترا مكعبا من المياه ومياه الأمطار التي تقدم 700 الف متر مكعب مياه لأثيوبيا وما يأتي لمصر هو البواقى.

و أضاف : "يجب على الوفود البرلمانية ان تكون على علم بهذه المعلومات ولدينا كتيب ، مستعدين لمد الأعضاء به ليكونوا على دراية بالمعلومات التي تمكنهم من الرد، بالإضافة لدور وزارة الخارجية والسفارات التي تعقد سيمنارات في الخارج لشرح وجهة النظر المصرية واننا أصحاب حق".

وتابع أن الدولة لن تسمج بحدوث مشكلات في المياه، وتعمل حاليا على إيجاد حلول كثيرة لزيادة نسبة المياه وتشجيع المستثمرين للذهاب إلى الزراعة في البلاد الأخرى بجوار المياه.