شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب وزير الرى بحل مشاكل سكان جزر النيل بمحافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة رقية الهلالى، الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى والموارد المالية ، بحل المشكلات التى يعانى منها سكان جزر النيل ، فى محافظة سوهاج ، مشيرة الى أن المحافظة يوجد بها 20 جزيرة نيلية، منها 5 جزريوجد بها سكان ، مثل الجزيرة المستجدة بمركز المنشأة، والتى يبلغ عدد سكانها 10 آلاف، ويفتقدون للحياة الآدميه، ولا توجد "عبارة" لنقلهم بسبب عدم وجود مرسى مما يعرض الأهالى سواء الطلبة والمرضى إلى الموت بسبب استخدامهم الفلوكات الصغيرة.

فيما طالب عدد من النواب ، برفع الغرامات عن محصول الأرز، خلال الجلسة العامة لمجلس الواب أثناء تعقيبهم على بيان وزير الرى عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة ، وقال النائب إمام منصور،:"الفلاح بيعانى واحنا بنحط على أكتافه بدل ما نساعده وندعمه.. معظم الفلاحين الغلابة معرضين للحبس"، مطالبا بالغاء غرامات مخالفات الأرز وضرورة ردم الترع.

وقال النائب محمد طه الخولى، "مشاكل الرى متعددة منذ 35 عاما، وأثرت على الزراعة حيث أخرجت مصر من دورها الريادى فى عدد من المحاصيل مثل القطن"، لافتا إلى أن محافظة الفيوم يحيط بها ظهير صحراوى ويأخذ من حصة الأرض القديمة، مما أدى الى مشاكل مثل عدم وصول المياه لنهايات الترع.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء

ويستمع المجلس هذا الاسبوع إلى 8 وزراء حيث يستمع اليوم الى بيان لوزيرى الرى والزراعة.