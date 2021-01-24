شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: عدد غير مسبوق من النواب تحدثوا فى مناقشة بيانات الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد إلقاء وزير الرى بيان حول تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة وتعقيب النواب عليه.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

ويستمع المجلس هذا الأسبوع إلى 8 وزراء حيث يستمع اليوم إلى بيان لوزيرى الرى والزراعة.