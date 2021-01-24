شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة : تحديد يوم الثلاثاء موعد لقاء أسبوعى مع نواب البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، لإستقبال أعضاء مجلس النواب فى مقر الوزارة ، لتبادل وجهات النظر مع النواب حول القضايا المرتبطة بقطاع الزراعة .

جاء ذلك عقب البيان الذى القاه وزير الزراعة ، اليوم الأحد ، فى مجلس النواب عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، مشيرا الى أنه سيكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص قطاع الزراعة .