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وزير الزراعة : تحديد يوم الثلاثاء موعد لقاء أسبوعى مع نواب البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، لإستقبال أعضاء مجلس النواب فى مقر الوزارة ، لتبادل وجهات النظر مع النواب حول القضايا المرتبطة بقطاع الزراعة . 

 

جاء ذلك عقب البيان الذى القاه وزير الزراعة ، اليوم الأحد ، فى مجلس النواب  عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، مشيرا الى أنه سيكون هناك  تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص قطاع الزراعة .

 

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