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رئيس مجلس النواب يحذف لقبى "باشا" و"بيه" من المضبطة فى تعليق نائب السويس

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القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذف كلمتى "بيه" و"باشا"، والتى وصف بها النائب جمال عبيد ، نائب السويس،وكيلى المجلس. 

 

وكان النائب بدأ حديثه فى التعقيب على بيان وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى ، الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى،  قائلا: " برلمان 2020 أمل وطموح الشعب المصرى فى كل ربوع مصر.. وزاد الأمل بانتخاب المستشار الجليل لرئاسته وانتخاب محمد باشا أبو العنين وكيلا وأحمد سعد بيه وكيلا". 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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