شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحذف لقبى "باشا" و"بيه" من المضبطة فى تعليق نائب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذف كلمتى "بيه" و"باشا"، والتى وصف بها النائب جمال عبيد ، نائب السويس،وكيلى المجلس.

وكان النائب بدأ حديثه فى التعقيب على بيان وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى ، الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، قائلا: " برلمان 2020 أمل وطموح الشعب المصرى فى كل ربوع مصر.. وزاد الأمل بانتخاب المستشار الجليل لرئاسته وانتخاب محمد باشا أبو العنين وكيلا وأحمد سعد بيه وكيلا".