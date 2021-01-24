شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الرى للجنة البرلمانية المختصة لدراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم إلى اللجنة البرلمانية المختصة وذلك لدراسته ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

وكان وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، قد أعلن عن برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الرى الحديثة وذلك من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية.

وأضاف عبد العاطى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

من جانبه أكد النائب عبد الباقى تركيا، عضو مجلس النواب عن ديرب نجم بمحافظة الشرقية أهمية سد الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، مشيرًا لمعاناه الأهالى لاسيما وما شهدته ديرب نجم من غرق طفلين فى أحد الترع مؤخرًا.