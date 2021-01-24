شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى مطالبا "النواب" بنظر قانون الموارد المائية: يساعدنا فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.

وقال عبد العاطي ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.

يشار إلي أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.

وأكد وزير الموارد المائية والرى ، إن الوزارة قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد ، بتنظيم أكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف كما تم في مجال التدريب تدريب أكثر من 150 ألف متدرب ومدرب كما يتم التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه ، مشيرا الى أنه تم انتاج افلام للتوعية وتم انتاج 54 فليم وثائقئ بـ 3 لغات عربي وانجليزي وفرنساوي لبعض الدول الافريقية.