شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لمجلس النواب: تغطية الترع زى اللى كنس سجادة ورمى القمامة تحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إن قانون الموارد المائية يعطى الوزارة الحق فى تقنين الأوضاع من خلال تحصيل مقابل انتفاع يتم توجيهه للصرف على تطوير منظومة الرى.

وأضاف أن الجزر وأراضى طرح النهر لم تكن تابعة لوزارة الرى، لافتا إلى أن قانون الموارد المائية الموجود فى مجلس النواب جعل الجزر وطرح النهر تابعة للوزارة لتوحيد المسئولية والمحاسبة.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى أنه أصدر توجيهات بعمل أسوار للترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مضيفا لن أعمل تغطيات للترع إلا إذا كنت مضطر لها، لافتا إلى أن تغطية الترع يتسبب فى إلقاء قمامة، وما يؤدى إلى انخفاض نسبة الاكسجين.

متابعا، :" انا بشبه ده بواحد كنس سجادة ورفع الطرف بتاعها ورمى القمامة تحتها"، مشيرا إلى أنه خلال تغطية بعض الترع فى احدى المناطق حدث انسداد للترع وقام الأهالى باحتجاز المهندسين الزراعين، مؤكدا أن عمل التغطيات هو إهدار للمال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد القاء وزير الرى بيان حول تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة وتعقيب النواب عليه.