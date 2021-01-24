استشهاد فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

استشھد عامل فلسطیني، الیوم الاحد، بأزمة قلبیة بعد اطلاق قوات الاحتلال الإسرائیلي قنابل الغاز المسیل للدموع باتجاه جموع العمال عند بوابة (فرعون) جنوب مدینة طولكرم بالضفة الغربیة.



وقال امین عام اتحاد نقابات عمال فلسطین شاھر سعد في بیان صحفي" ان فؤاد جودة (50 عاما) من بلدة (عراق التایه) في محافظة نابلس استشھد بعد اصابته بنوبة قلبیة خلال محاولته عبور احدى فتحات جدار الفصل العنصري الذي اقامته إسرائیل بین الضفة الغربیة والأراضي المحتلة عام 1948 في بلدة (فرعون)".