شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 21127 اصابة و490 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاحد، عن تسجيل 21127 اصابة جديدة و490 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ اجمالي عدد الإصابات ثلاثة ملايين و719400 إصابة مؤكدة، منها 69462 حالة وفاة، و518178 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و131760 حالة شفاء.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (3069 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (2929 حالة).