رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم، عن تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بإعطائهم جرعة أولى من التطعيم وذلك بعد مرور نحو شهر من انطلاق حملة التطعيم.



وعبر رئيس الوزراء الفرنسي في تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع تويتر ، عن شكره لجميع الطواقم الطبية والأساتذة والأطباء الذين ساهموا في نجاح حملة التلقيح الاستثنائية

و كانت السلطات الصحية الفرنسية قد أطلقت حملة تطعيم في عموم البلاد في 27 ديسمبر 2020 ، شملت كبار السن في دور المسنين و الأطقم الطبية و أفراد السلطة و الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ال75 عاما و الفئات الهشة.

وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.