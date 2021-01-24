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رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد كورونا

متابعات- الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم، عن تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد (كوفيد-19) بإعطائهم جرعة أولى من التطعيم وذلك بعد مرور نحو شهر من انطلاق حملة التطعيم.

 

وعبر رئيس الوزراء الفرنسي في تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع تويتر ، عن شكره لجميع الطواقم الطبية والأساتذة والأطباء الذين ساهموا في نجاح حملة التلقيح الاستثنائية

 

و كانت السلطات الصحية الفرنسية قد أطلقت حملة تطعيم في عموم البلاد في 27 ديسمبر 2020 ، شملت كبار السن في دور المسنين و الأطقم الطبية و أفراد السلطة و الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ال75 عاما و الفئات الهشة.

 

وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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