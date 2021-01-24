شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستجيب بايدن لرغبة بوتين في الحوار؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة إذا أرادت. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو أظهرت مرونة في التعامل مع واشنطن، لكنها ليست مستعدة لتحمل الإملاءات وتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة «روسيا – 1»، اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة لا تزال تنظر لروسيا على أنها خصم وليس شريكا، مضيفاً أن روسيا تأمل في بناء حوار مع إدارة الرئيس جو بايدن، وترى أن هناك فرصة في ذلك رغم الاختلافات الظاهرة. وأكد أن موسكو ترغب في التعاون مع واشنطن ولكن لا تستطيع إرغامها على ذلك. وكان بوتين، قال الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع أي تبدل في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

تزامن ذلك مع إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تتوقع أي شيء جيد من الرئيس جو بايدن، معتبراً أن سياسته الخارجية ستكون موجهة بالخوف من روسيا.

ويأتي تصريح ريابكوف بعد توتر جديد بين البلدين حول هجوم إلكتروني هائل على الولايات المتحدة نُسب إلى موسكو.