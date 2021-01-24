شكرا لقرائتكم خبر عن قطع طرق في الخرطوم وأم درمان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - أ ف ب

أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على محتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعاً رئيسياً في مدينة أم درمان المجاورة، بحسب شهود عيان.

وأفادوا بأن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم، بعدما أغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرق الإطارات القديمة».

ويقف السودانيون في طوابير لساعات؛ للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات عدة.

وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي، مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان 2019، إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018، واستمرت أشهراً بعد رفع سعر الخبز.

وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269 % خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار إمريكي.

وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.