شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود ماليين في هجومين نسبا إلى متطرفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - أ ف ب

أفادت مصادر أمنية مالية، الأحد، بأن ثلاثة جنود ماليين قتلوا على الأقل، ليل السبت/الأحد، في وسط مالي في هجومين نسبا إلى متشددين قرب الحدود مع بوركينا فاسو،.

وقال المصدر: «أسفر هجومان انتحاريان متزامنان ليل السبت/الأحد على معسكر للجيش المالي في بولكيسي وعلى موقع للجيش المالي في موندورو عن مقتل ثلاثة عسكريين على الأقل»، لافتاً أيضاً إلى مقتل خمسة متشددين.

وصرح مصدر عسكري آخر: «وقع هجومان على موندورو وبولكيسي. الحصيلة لا تزال مؤقتة. قتل على الأقل ثلاثة عسكريين وخمسة إرهابيين». وأضاف: «أصيب أيضاً سبعة عسكريين ماليين على الأقل. أصيب متطرفون وتركوا أكثر من 25 دراجة نارية خلال فرارهم».

وقال مسؤول محلي في موندورو: «إن الهجمات بدأت قرابة الساعة 3,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) فيما كان الجميع نائمين»، لافتاً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة.

وصرح مصدر طبي بأن مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري قرب العاصمة الإقليمية موبتي؛ حيث للجيش معسكر كبير.