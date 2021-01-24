شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإسماعيلية (مصر) - أ ف ب

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، بدء حملة التلقيح ضد وباء «كوفيد-19» من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وعدّدت الوزيرة المصرية الفئات المتلقية للجرعات، بدءاً بالأطقم الطبية المواجهة للوباء، ثم الأطقم الطبية العادية، يليهما كبار السن، ومن يعانون الأمراض المزمنة، وصولاً إلى المواطنين العاديين.

وكان أولا المتلقين لجرعة لقاح شركة «سينوفارم» الصينية من الأطقم الطبية المواجهة للوباء، مدير مستشفى «أبو خليفة» في الإسماعيلية، وأحد الممرضين.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن مصر ستبدأ الأحد حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني. ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشملت 50 ألف جرعة.

وقالت زايد، إن هناك ثلاثة لقاحات أخرى في طور التسجيل، من دون أن تسميها. وأوضحت أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف «غافي» للقاحات والتحصين؛ بهدف تلقيح بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام.

وأضافت أنه تم التعاقد مع شركتين، بدون تسميتهما؛ لتسلم 40 مليون جرعة لقاح من كل منهما. وكانت زايد من أول الخاضعين للتجارب السريرية للقاح الصيني في أواخر العام الماضي.

وأحصت مصر أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بينها أكثر من 8900 وفاة.