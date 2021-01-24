شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يطلع على آلية سير العمل في مركز شرطة كلباء الشامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اطلع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس الأحد، على آلية سير العمل في مركز شرطة كلباء الشامل، وتابع خطط العمل الموضوعة، وجودة الخدمات المقدمـة‏، وتعرف إلى المعوقات التي تواجه العمل الشرطي، وناقش سبل تذليلها، كما اطلع على أنظمة غرفة العمليات وجاهزيتها في التعامل مع مختلف البلاغات بشقيها المروري والجنائي.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة للمركز؛ حيث كان في استقباله المقدم دكتور وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، إلى جانب عدد من الضباط، وشملت الزيارة أفرع المركز ومنها فرع المرور والدوريات ووحدة إسعاد المتعاملين، كما اطلع على فرع ترخيص السائقين وتعليم القيادة – كلباء.

وأشار الشامسي إلى أهمية تطوير مجالات العمل الإداري كافة، والميداني ومواكبة التغيرات في العمل الشرطي، بما يتلاءم مع التطورات المحلية والعالمية، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة، والسعي للوصول إلى الأهداف المرجوة؛ لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات، بما يحقق سعادة المجتمع.

وعلى هامش الزيارة، سلم اليماحي، نسخة من شهادته للدكتوراه، عن استراتيجية تعزيز الهوية الوطنية والانتماء بدولة الإمارات وطرق تمكينها، الحاصل عليها من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية بتقدير امتياز، إلى اللواء سيف الزري الشامسي.