1141 فعالية رياضية ومجتمعية لمجلس الشارقة في 2020

أنجز مجلس الشارقة الرياضي خلال العام الماضي، وعبر إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وبالتعاون مع أندية الإمارة ما لا يقل عن 1141 فعالية رياضية ومجتمعية، تم تنظيمها افتراضياً وواقعياً ضمن خطة المجلس السنوية وأهدافه لنشر ثقافة الرياضة بالإمارة الباسمة، وحث مختلف فئات المجتمع على المشاركة بجانب الإسهام في الترويج للسياحة الرياضية، وتعزيز دور الأندية الثقافي والمجتمعي.

وأشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أنه ومن منطلق مسؤولية المجلس خلال العام الماضي، فقد عمل على تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية المختلفة، وأضاف: «أثرت جائحة كورونا في النشاط الرياضي بشكل عام على مستوى العالم، إلا أنها لم تمنع المجلس عن تنظيم الفعاليات التي تم التخطيط لها، وكذلك التنسيق مع الأندية في أنشطتها بما يؤكد حرص المجلس التام في عدم توقف عجلة الرياضة والفعاليات حتى على مستوى التنظيم الافتراضي الذي لاقى نجاحاً كبيراً أيضاً، من خلال المشاركات الواسعة حتى من الدول العربية والأوروبية والتفاعل الكبير الذي حظيت به هذه الفعاليات ما يسهم في تعزيز دور المجلس والتعريف بدوره في نشر ثقافة الرياضة وعكس قيمة الرياضة في الإمارة الباسمة».

وأشاد ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بتميز مهام التنفيذ والعمل في مختلف الفعاليات والمبادرات العام الماضي، سواءً الواقعية أو الافتراضية بجانب متابعة أنشطة الأندية بالإمارة، ما قاد إلى الوصول إلى هذا العدد الكبير من الفعاليات بما لا يقل عن 1141 فعالية ونشاطاً.

وأكد حرص المجلس على تنظيم الفعاليات الرياضية والمبادرات المجتمعية المختلفة التي استهدفت مختلف الفئات من الأطفال والشباب والسيدات وكبار المواطنين، وكذلك الاهتمام بدعم السياحة الرياضية في الإمارة، حيث تنوعت أنشطة وفعاليات قسم المبادرات المجتمعية، لتصل إلى عشر فعاليات بإجمالي 770 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تنظيمها ما بين فعاليات افتراضية مثل رياضة قبل الإفطار وبرنامج صيف الشارقة الافتراضي والتعاون مع حملة سلامة الطفل ويوم العلم واليوم الوطني، والفعاليات الواقعية وهي الورشة التوعوية للكوادر الطبية بالأندية، ويوم المرأة الإماراتية، وبرنامج كبار السن بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومبادرة هل تستطيع ويوم المهندسين.

وأضاف: «أما قسم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية، فقد تم إقامة ثماني فعاليات بمشاركة 2511 مشاركاً بداية بالفعاليات الافتراضية وهي نشاط الصحة العالمي وجري رمضان الافتراضي ويوم الدراجات الهوائية وتجديف الشارقة الافتراضي وداوثلون الشارقة الافتراضي، بجانب الفعاليات الواقعية التي تمثلت في سباق مجلس الشارقة الرياضي للجري بالمدينة الجامعية ومبادرة السلامة أولاً وتحدي خورفكان الجبلي، ضمن الأحداث العالمية ودعم السياحة الرياضية».

واستطرد ياسر الدوخي قائلاً: قامت أندية الإمارة سواءً الرياضية أو التخصصية بتنظيم عدد كبير من الأنشطة والمبادرات، حيث قام 16 نادياً بتنظيم ما لا يقل عن 1123 نشاطاً وفعالية بواقع 846 من الأنشطة والمبادرات في ثمانية أندية رياضية و 277 من الأنشطة والفعاليات في ثمانية أندية تخصصية وضمت مختلف الأنشطة التي تهم مختلف فئات المجتمع، وهو ما عبر عن إسهام الأندية مع المجلس في نشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بجانب العمل المجتمعي وتعزيزاً لدور الرياضة في الإمارة.