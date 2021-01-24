شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة والإبعاد لمستخدم هوية مسروقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس آسيوي عاماً وتغريمه 150 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بالتزوير وانتحال شخصية آخر والاحتيال بصفته على شركة اتصالات واستئجار مركبة بهوية مسروقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر عام 2016 حين تقدم موظف في شركة عقارات ببلاغ عن سرقة محفظته التي تحتوي على عدد من البطاقات البنكية وبطاقة الهوية خلال توجهه إلى مقر عمله.

وحسب إفادة المجني عليه في أوراق القضية، فإنه ورده بعد عدة أشهر رسائل نصية من شركة اتصالات مطالبة بدفع 7 آلاف درهم قيمة هاتف وفواتير ورسائل أخرى تفيد بارتكابه عدة مخالفات مرورية، حيث قام بمراجعة مركز الشرطة، وتم استدعاء مسؤول مكتب التأجير، الذي أكد أن شخصاً آخر هو من قام باستئجار المركبة.

وبعد التحري تم القبض على المدان، الذي اعترف باستخدام بطاقة هوية المجني عليه في شراء هاتف وإجراء مكالمات من خط يحمل اسمه بعد انتحال صفته في شركة الاتصالات، وارتكابه مخالفات مرورية بعد استئجار مركبة ببطاقة هوية تحصل عليها مقابل 500 درهم من آخر هارب.