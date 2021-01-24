شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بفوز شرطة دبي في مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، فعالية احتفال أكاديمية شرطة دبي، بمناسبة فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 91.6%، والمركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.68% ضمن نتائج دراسة لعام 2020 أعدها برنامج دبي للتميز الحكومي.

حضر الفعالية التي أقيمت في بنادي ضباط الشرطة في الأكاديمية، العقيد بدران سعيد الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد محمد مرداس، والعقيد محمد عتيق ثاني، وآمنة سالم بوغنيم مديرة مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالنهج الذي تسير عليه القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق التميز والريادة.

وهنأ اللواء ابن فهد، الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمناسبة حصول شرطة دبي على هذا المستوى، مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في مجال الحرص على التميز والريادة في مختلف المجالات.

وقال إن تميز شرطة دبي وفوزها بالمراكز الأولى لا ينفصل عن عملها وتميزها في المجال الأمني، حيث لم، ولن يتوقف التميز الذي تحققه القيادة عند حد معين، أو مجال محدد، وستبقى شرطة دبي، بفرسانها وفارساتها، حاضرة في تميزها وريادتها في شتى المجالات.