فارق الأهداف يتوج الشارقة بطلاً لكأس اليد والعين ثانياً

عيسى هلال: قدر الشارقة أن يحارب على كل الجبهات

الحصان: نتطلع لمزيد من الألقاب وهدفنا إسعاد الجماهير الشرقاوية

متابعة: عصام هجو

استهل فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة حملة حصاد بطولات اليد في الموسم 2020-2021، وحلق عالياً ببطولة كأس الإمارات لكرة اليد، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة التي أقيمت مرحلتها النهائية بنظام الدوري من دور واحد بين 3 أندية على ملاعب محايدة، وهي الشارقة البطل، الذي تغلب على العين بنتيجة 32-19، وخسر أمام شباب الأهلي بفارق هدف 25-24، والعين الوصيف بفارق الأهداف بعد تغلبه على شباب الأهلي بنتيجة اعتبارية 10-0، نتيجة خطأ إداري ارتكبه فريق شباب الأهلي، وجاء شباب الأهلي في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

وبينما اعتدنا عقب كل مباراة حاسمة لبطولة، أن نشاهد مشاعر متباينة، لكن هذه المباراة اختفى منها مشهد الشهد والدموع المعتاد، وشاهد متابعوها احتفاليتين في صالة النصر، حيث احتفل «الفرسان» بالفوز على الشارقة، واحتفل «الملك» بالبطولة.

ورغم غياب نجمي «الملك» علي زين وعلي ميرزا عن تشكيلة الشارقة بسبب مشاركتهما مع منتخبي مصر والبحرين في كأس العالم لكرة اليد الجاري منافساته الآن في مصر، إلا أن كتيبة كرة اليد الشرقاوية نجحت في إضافة اللقب الخامس لها في سجل كأس الإمارات لكرة اليد، ليرتفع رصيد بطولات رجال الشارقة لكرة اليد تاريخياً في كل المسابقات إلى 31 بطولة محلية، بالإضافة إلى امتلاكهم للقب خارجي، كأس السوبر الإماراتي البحريني.

وتوجه عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالتهاني والتبريكات إلى أسرة نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وإلى محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وقال: «قدر الملك أن يكون منافساً في كل الجبهات، فبالأمس خسر السوبر في كرة القدم، واليوم توج بكأس الإمارات، وهذه ضريبة المنافسة على مختلف البطولات»، وأشاد بردة فعل جماهير نادي الشارقة الإيجابية بعد خسارة السوبر أمام شباب الأهلي، مؤكداً أن جمهور الشارقة مثقف وواع وإيجابي ويعمل لمصلحة فريقه، مؤكداً أن الخسارة لن تؤثر في مسار «الملك» في الدوري.

وأهدى محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، الفوز بكأس الإمارات، أولى بطولات موسم اليد، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، على الدعم المستمر لنادي الشارقة، ووجه التحية والشكر إلى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وجميع أعضاء المجلس وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على كل ما يبذلونه من جهود لتوفير متطلبات النجاح التي مكنت الفريق من مواصلة مسيرة الإنجازات، كما قدم رئيس إدارة الألعاب الجماعية شكره للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على فوزهم بالكأس وطالبهم بمواصلة الجهد والتركيز في بقية استحقاقات الموسم من أجل حصد الألقاب لإسعاد الجماهير الشرقاوية.

