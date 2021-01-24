اسكتلندا تعلن عزمها إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن، الأحد، أنها ستجري استفتاء في الإقليم للاستقلال عن بريطانيا.

واتهمت ستورغن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه "يخاف من الديمقراطية ويخشى حكم وإرادة الشعب الاسكتلندي"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتأتي اتهامات ستورغن لجونسون على خلفية رفضه الموافقة على إجراء اسكتلندا تصويتا على استقلال آخر عن المملكة المتحدة، وذلك عقب الاستفتاء الأول الذي جرى في 2014.

وقالت ستورغن إنها ستجري استفتاء حول الاستقلال (عن بريطانيا) إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالأغلبية في انتخابات مايو / أيار، بغض النظر عما إذا وافقت الحكومة البريطانية على هذه الخطوة أو لم توافق، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".

وتأتي رئيسة الوزراء الاسكتلندية بعد أن كشف حزبها -الحزب الوطني الاسكتلندي- عن "خارطة طريق للاستفتاء"، حيث حددت خطة من 11 نقطة حول الكيفية التي يعتزمون بها المضي قدما في خططهم لإجراء تصويت ثانٍ.

وتنص "خارطة الطريق" أيضًا على أن أي محاولة من جانب حكومة المملكة المتحدة للطعن في شرعية الاستفتاء أمام المحاكم سوف "تُعارض بشدة".

والشهر الماضي، دعت رئيسة وزراء اسكتلندا إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد "بريكست".

وأجرت اسكلتندا استفتاء للانفصال عن بريطانيا عام 2014، لكن صوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55%.

وسبق أن صرح جونسون أنه يجب أن يكون هناك فاصل مدته 40 عاما بين التصويت الأخير على استقلال اسكتلندا في عام 2014 وأي تصويت في المستقبل.

المصدر: الأناضول