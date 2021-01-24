توقيف ناقلة نفط إيرانية في أندونيسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 4:33 مساءً

أوقف خفر السواحل الإندونيسي ناقلة نفط إيرانية بعد الاشتباه في أنها تقوم بعمليات تهريب للنفط، وخرق لقوانين العبور، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقال تلفزيون ”إيران انترناشونال“ إن الناقلة تم توقيفها بعد ”انتهاكها لقوانين العبور ونقل شحنات نفطية من ناقلة أخرى، وعدم تفعيل جهاز التتبع والتسبب في تلوث بيئي“، بحسب “إرم نيوز”.

ولفت التلفزيون التابع للمعارضة الإيرانية إلى أن خفر السواحل الإندونيسي ”أوقف ناقلة نفط أخرى تحمل علم بنما“.

وتشير تقارير إلى أن إيران تقوم بتهريب شحنات من النفط بطرق غير قانونية، وذلك في ظل الحظر المفروض على تصدير النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.