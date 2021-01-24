شكرا لقرائتكم خبر عن 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 161285 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6080 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 507 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154253 حالة.